Уночі біля Запорізької ОДА стався вибух, пошкоджено шибки (фото)

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

«26.03.2015 о 01.24 до Орджонікідзевського РВ ЗМУ надійшло повідомлення від чергового УСБУ України по Запорізькій області про те, що з лівої сторони будівлі Запорізької облдержадміністрації біля фундаменту стався вибух», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ВЗГ, на місце події виїхали керівники ГУ МВС, ЗМУ та оперативних служб, вибухово-технічна служба, криміналістична лабораторія, кінологічна служба та слідчо-оперативна група у повному складі.

Читайте такожВибух на залізниці у Дніпропетровській області кваліфікували як терактЗа попередніми висновками, стався вибух саморобного вибухового пристрою, який складався з азбестової труби, пластикової ємкості з мисливським бездимним порохом та речовини метальної дії.

Внаслідок вибуху пошкоджено скло на вхідних дверях. Будівля ЗОДА не пошкоджена, постраждалих немає.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (особливо злісне хуліганство). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Хід досудового слідства знаходиться на контролі керівництва ГУ МВС області. Ведеться активний пошук зловмисника.