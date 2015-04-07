В полоні терористів залишаються ще майже 400 осіб - Лубківський

Про це в Фейсбук повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

"Озвучена представником бойовиків цифра у "1379 бойовиків "ДНР", які, начебто, утримуються українською стороною, не відповідає дійсності", - заявив він.

"Не відповідає дійсності й інформація, що, мовляв, "16 військових, котрих вони сьогодні віддали українській стороні, були останніми полоненими військовими на території т.зв. ДНР". Ми розраховуємо на повернення ще близько 400 наших співвітчизників", - додав Лубківський.

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Він нагадав, що українська сторона дотримується у питанні повернення додому своїх солдатів, офіцерів, цивільних осіб принципу "всіх на всіх".

"Ми готові діяти за таким принципом і надалі", - зазначив радник голови СБУ.

"Незважаючи на всю складність процесу взаємної передачі осіб, ми його продовжуємо і не зупинимо, поки останній українець не повернеться додому", - додав він.