Дружині Президента США подарували ексклюзивний «Кобзар»

Дружина Президента США Лора БУШ відвідала музей Тараса Шевченка у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, її супроводжує дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКА і дружина посла США Дебора ТЕЙЛОР.

Як повідомила журналістам головний зберігач музею Юлія ШЕЛЕНКО, Л.БУШ подарували каталог з експозиціями музею, буклет про музей і нове видання «Кобзаря».

Ю.ШЕЛЕНКО наголосила, що усі книги видані безпосередньо музеєм. Також вона зауважила, що «Кобзар» - ексклюзивне видання, яке вийшло друком наприкінці минулого року і ще не продається.

За її словами, протягом 30 хвилин Л.БУШ оглянула зали музею і подивилась нову експозицію.

За словами Ю.ШЕЛЕНКО, екскурсію провела директор музею Наталя КЛИМЕНКО. Екскурсія розроблялась директором музею разом із протокольною службою Президента таким чином, щоб протягом 30 хвилин Л.БУШ відчула, яке значення для України має Тарас Шевченко.

Ю.ШЕЛЕНКО також повідомила, що колектив музею у кількості 25 осіб з п’ятниці, 28 березня, готувався до візиту Л.БУШ, а 29 березня музей відвідав посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР з дружиною.