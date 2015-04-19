ООН: понад 1,2 мільйона українців залишили свої будинки за рік конфлікту на Донбасі

За рік із початку конфлікту на Донбасі свої будинки залишили понад 1,2 млн осіб.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Twitter Організація Об'єднаних Націй (ООН).

"Україна: через рік із початку конфлікту число внутрішньо переміщених осіб - 1 228 090, з них 154 635 - діти", - йдеться в повідомленні.

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Водночас в організації зазначають, що всього на сході України постраждали 5 мільйонів чоловік, з них - близько 1,7 млн дітей. За останній рік загинули 65 дітей, ще 174 дитини отримали поранення.

Украина: спустя год после начала конфликта число внутренне перемещенных лиц - 1 228 090, из них 154 635 - дети pic.twitter.com/Kak9OGjekT — ООН (@UnitedNationsRU) April 19, 2015

Як раніше повідомляв УНІАН, помічник генсека ООН із прав людини Шимонович наприкінці травня відвідає Україну. Шимонович має намір побувати у східних районах, що перебувають під контролем збройних груп.