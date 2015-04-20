Адвокат Ландіка про побиття моделі Коршунової: він вимушений був діяти для особистого захисту

Про це в коментарі УНІАН заявив один із адвокатів Ландіка Віктор Петруненко.

“Рішення суду щодо виправдання дій Ландіка є, безумовно, об'єктивним та законним - він вимушений був діяти для особистого захисту”, - сказав Петруненко.

Водночас адвокат зазначив, що рішення не набуло чинності, оскільки сторона держобвинувачення подаватиме на нього апеляцію.

“Ми не можемо заборонити будь-якій стороні оскаржувати це рішення. Це право кожного”, - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, Сватівський районний суд Луганської області виправдав Ландіка, якого 19 січня 2012 року засудили за жорстоке побиття Коршунової до 3 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки.

Читайте такожСуд виправдав Ландіка у справі про побиття дівчини в луганському ресторані

Про це йдеться у рішенні Сватівський райсуду, яке було винесене ще 4 лютого 2015 року. ТСН.ua володіє електронною копією відповідного документу.

У документі йдеться про те, що при ухваленні вироку Ленінським районним судом Луганська 19 січня 2012 року була допущена помилка, яка вплинула на судовий вердикт.

"Так, згідно з вироком суду… Роман Ландік визнаний винним у вчиненні в ніч проти 4 липня 2011 року у клубі "Баккара" м. Луганськ хуліганства - грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та пов'язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії", - йдеться у рішенні суду в Сватовому.

В ухвалі також зазначається, що Коршунова, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, о 02.30 4 липня 2011 року "вчинила конфлікт у приміщенні клубу "Баккара", у ході якого спочатку скинула зі столу стакан з рідиною та облила нею Ландіка, а коли той зажадав від неї вибачень, вилила в його обличчя горілку, після чого, використавши зближення екс-депутата з нею, скляним графином, який до цього заздалегідь підготувала для нанесення удару та спричинення тілесних ушкоджень, нанесла йому удар по голові".

Читайте такожАдвокати Ландіка вважають маловірогідним завершення судового процесу до кінця року

Суд дійшов висновку, що після нападу Коршунової Роман Ландік, "перебуваючи у стані необхідної оборони, застосував силу до припинення її протиправних дій і наступного правомірного затримання та передачі Коршунової органам правопорядку як особи, що скоїла злочин".

На думку судді Сватівського районного суду, ця обставина не була взята до уваги.

При цьому в рішенні суду повідомляється, що встановлені експертні дослідження і записи камер відеоспостереження клубу "переконливо доводять, що, застосовуючи сили до Коршунової, а також осіб, які намагались перешкодити затриманню Коршунової, Ландік перебував у стані необхідної оборони, а також затримував Коршунову як особу, що вчинила протиправні дії щодо нього".

Таким чином, суд вважає, що дії Ландіка не порушували громадський порядок.

У рішенні суду додається, що на засідання Коршунова і її захист не з'явились.

"Вирок Ленінського районного суду Луганська від 19 січня 2012 року по кримінальній справі № 1-1201/2011... скасувати. Виправдати (Ландіка)... і визнати його невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст. 296 ч. 3 КК України", - йдеться в постанові суду.

Крім того, провадження у кримінальній справі за обвинуваченням екс-депутата суд постановив закрити у зв'язку з відсутністю кримінального злочину.