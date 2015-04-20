Суд переніс розгляд справи Пукача на 19 травня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий колегії суддів палати з кримінальних справ Апеляційного суду Києва суддя Степан Гладій.

Розгляд скарги перенесено у зв'язку з необхідністю учасників процесу ознайомитися з окремим томом справи, в якому зібрано матеріали з грифом “таємно” після розсекречення окремих документів справи Пукача.

“Колегія суддів відкладає розгляд справи і надає учасникам процесу можливість ознайомитися з носіями, в яких знаходиться таємна інформація, для унеможливлення її витоку, а також для надання можливості завершити роботу експертній комісії на предмет наявності державної таємниці у протоколах судових засідань Печерського районного суду”, - зазначається в ухвалі.

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Під час судового засідання потерпілий у справі Пукача журналіст Олексій Подольський вчергове заявив відвід колегії суду, мотивуючи це тим, що вона буде необ'єктивно та упереджено розглядати скаргу. Натомість суд відмовив у задоволенні заяви Подольського через відсутність підстав для відводу.

Також на засіданні суду було оголошено лист від Генеральної прокуратури України, в якому зазначається, що з окремих матеріалів справи знято гриф “цілком таємно”, окремі матеріали з грифом “цілком таємно” переведені в розряд “таємно”, а інші переведені у статус “для службового користування”.

Наступне судове засідання має відбутися 19 травня об 11.00.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

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24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія Міністерства внутрішніх справ зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача.

Вбивство Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.