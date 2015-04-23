ЗМІ: У Слов'янську на горі Карачун відновлюють телевежу

Це Артемівськ, Краматорськ і Слов'янськ та прилеглі до них райони, повідомляє Діловий Слов'янськ з посиланням на DonPress.

У даний момент монтується польова вишка, надана військовими, на якій будуть встановлені передавачі. Військові також взяли важливий технічний об'єкт під охорону.

Однак можливості відновити мовлення українських каналів на всю область поки не вийде - немає технічних можливостей.

Одночасно в Краматорську нарощує творчий потенціал Донецька обласна державна телерадіокомпанія (ДОДТРК) - в ефір вийдуть не тільки центральні канали України, але й обласне телебачення з місцевими новинами і телепередачами.

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1 липня 2014 року, за чотири дні до звільнення Слов'янська, після чергового мінометного обстрілу терористів вишка впала.

8 липня Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) повідомив про готовність провести відновлювальні роботи телевежі в Краматорську Донецької області, яка впала в результаті обстрілу терористами, тільки після розмінування будівлі станції і прилеглої території.

5 серпня повідомлялося, що фахівці на горі Карачун працюють над відновленням трансляції українських телеканалів.