У суботнику в Харкові взяли участь понад 47 тисяч мешканців міста - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в суботнику також були задіяні 271 одиниць техніки.

Учасники суботника ліквідували 43 звалища, вивезли 773 куб. м сміття та більше 1,1 тонни негабаритного сміття. Мешканці міста привели до ладу 72 зупинки пасажирського транспорту, очистили від наклейок і пофарбували 1 тисячу опор і 7 світлофорів, відремонтували 31 спортивний і дитячий майданчики, знесли 133 сухостійних дерева, кронувати більше 500, а також посадили 263 дерева, 418 кущів та 6 тисячі квітів, йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Трухановому острові в Києві проведуть екологічний фестиваль-суботникЗаступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов наголосив, що проведенням суботника харків'яни допомагають комунальним службам зробити місто чистішим.

«Дуже багато роботи з наведення ладу в місті виконують щодня комунальні служби, і наше завдання сьогодні - допомогти їм у цьому», - зазначив він.