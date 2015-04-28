УПЦ МП активізує співпрацю з Радою Європи у сфері забезпечення прав віруючих

Українська Православна Церква Московського патріархату націлена на активізацію співпраці з Радою Європи у сфері забезпечення прав віруючих УПЦ МП.

Про це заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у Страсбурзі (Франція) на зустрічі з директором Департаменту з питань демократії Ради Європи Сніжаною Самарджич-Маркович, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

Зокрема, сторони обговорили стан та перпективи розвитку міжконфесійної ситуації в Україні, а також випадки порушення прав віруючих УПЦ МП.

Митрополит Антоній висловив готовність до співпраці з Радою Європи щодо забезпечення прав віруючих УПЦ МП на основі загальноприйнятих європейських норм.

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"Українська Православна Церква націлена на активізацію співпраці з Радою Європи у сфері забезпечення прав віруючих УПЦ МП. Зокрема, це стосується питань моніторингу порушень та зловживань у релігійній площині", - підкреслив керуючий справами УПЦ МП.

Митрополит Антоній передав представникам Ради Європи матеріали про випадки порушення прав віруючих УПЦ МП.

Самарджич-Маркович висловила занепокоєння з приводу наведених фактів та завірила, що у Раді Європи візьмуть в роботу інформацію УПЦ МП. Вона високо оцінила позицію невтручання в політичні процеси, якої дотримується УПЦ МП, та пошук шляхів до примирення в українському суспільстві.

Директор Департаменту з питань демократії Ради Європи підтримала пропозицію української сторони щодо розвитку взаємодії у сфері забезпечення прав віруючих.

Як повідомляв УНІАН, з 26 по 28 квітня триває візит офіційної делегації УПЦ МП до Страсбургу (Франція). Мета візиту - відкриття культурно-духовної програми “Тисячоліття спадщини князя Володимира, хрестителя Русі”, в рамках якої відбулася презентація виставки картин українських художників “Україна – край князя Володимира Великого”. Крім того були заплановані зустрічі у Раді Європи.