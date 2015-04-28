Яценюк про ситуацію в Чорнобильській зоні: це найбільша пожежа з 1992 року

Сьогоднішня пожежа під Чорнобилем - наймасштабніша з 1992 року. Про це під час екстреного брифінгу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає 112 Україна.

"Ситуація контролюється, але це найбільша пожежа з 1992 року. Такого масштабу пожежі у нас не було", - сказав Яценюк.

У той же час прем'єр підкреслив, що ситуація в Чорнобильській зоні контрольована.

"Хотів би заспокоїти, ситуація під контролем. До самої станції близько 20 км. Наша ДержНС там активно працює, щоб запобігти поширенню пожежі", - сказав Яценюк.

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Зараз, за даними Яценюка, над гасінням пожежі працюють 3 літаки, 1 вертоліт і велика кількість техніки. Зокрема прибуло два літаки, які були відремонтовані для НГУ.

В. о. ДержНС Зорян Шкіряк заявив також, що пожежу все-таки вдалося локалізувати.

"Головні джерела займання, в першу чергу того, що називається верхнім шаром, верхньою пожежею, вдалося завдяки своєчасному залученню авіації - прибити наразі здійснюються усі необхідні заходи, щоб локалізувати пожежу і відпрацьовувати всі питання щодо подальшої ліквідації", - сказав Шкіряк.

Раніше повідомлялося, що вогнем охоплено 400 га лісу в "Чорнобильській пущі", пожежа поширилася в бік ЧАЕС.