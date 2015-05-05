Екіпаж Іл-76 вже проходить митницю в Делі перед вильотом в Непал - Міноборони

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речницю Міноборони України Вікторію Кушнір.

«Наразі ми вже отримали дипломатичний дозвіл для вильоту нашого літака з Делі до Катманду. Екіпаж проходить митні процедури для вильоту», – поінформувала Кушнір.

За її словами, всі системи цього літака справні, екіпаж Іл-76 готовий до виконання рятувальної місії.

Раніше влада Непалу дала дозвіл на посадку Іл-76 Міноборони України. Напередодні ввечері у Міноборони України заявили, що військовий літак Іл-76, який вилетів для евакуації українців з Непалу і поламався у Нью-Делі, відремонтували і тепер він готовий до вильоту у Катманду.

Читайте такожУкраїна провалила рятувальну операцію в Непалі - депутат

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців. 30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де також з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.