Україна відправила літак для евакуації своїх громадян з Непалу
04:06, 30 квітня 2015Суспільство
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Українська експедиція у складі представників Держслужби з надзвичайних ситуацій і Міністерства закордонних справ вилетіла в район землетрусу в Непалі для евакуації громадян України
У Непал вилетів український літак / www.rabstol.net
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Українська експедиція у складі представниківДСНС і МЗС вилетіла в район землетрусу для здійснення евакуації громадян України. До складу групи увійшли психологи, фахівці медицини катастроф Служби порятунку і рятувальники, які будуть координувати дії щодо здійснення евакуації", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що на борту літака Міноборони перебуває виконуючий обов'язки глави ДСНС Зорян Шкіряк, який контролюватиме процес перевезення громадян.
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