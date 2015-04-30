Україна відправила літак для евакуації своїх громадян з Непалу

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Українська експедиція у складі представниківДСНС і МЗС вилетіла в район землетрусу для здійснення евакуації громадян України. До складу групи увійшли психологи, фахівці медицини катастроф Служби порятунку і рятувальники, які будуть координувати дії щодо здійснення евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на борту літака Міноборони перебуває виконуючий обов'язки глави ДСНС Зорян Шкіряк, який контролюватиме процес перевезення громадян.