Влада Непалу дозволила посадку Іл-76, який забере українців

Про це повідомив керівник Департаменту консульської служби Андрій Сибіга, передає кореспондент "Української правди" з Непалу.

Непал розцінив чартерн, як комерційний літак, тому дав дозвіл на посадку Іл-76 Міноборони.

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Виліт заплановано за дві години о 15 за місцевим часом. Усіх українців зараз організовують у автобуси.

Як стало відомо, літак по дорозі із Непалу в Україну зробить технічну зупинку в Делі для дозаправки, а також в Баку - для відпочинку пілотів.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців. 30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де також з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.