Загибель міліціонерів у Києві: відео переслідування невідомих

У мережі з'явилося відео з відеокамери із магазину по вул. Мілютенка у Києві, на якому видно погоні міліціонерів за мікроавтобусом Фольксваген Т5 з номерами ПТН ПНХ, на якому, зі слів працівників АЗС, поїхали особи, що вчинили розбійний напад на АЗС WOG.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, машини мчали на швидкості не менше 80 км /год, а може, й більше.

Геращенко зазначив, що не знає, як з мікроавтобуса могли визначити, що саме в цьому міліцейському патрулі були колишні "беркутівці" Романенко і Христинок, рядові учасники подій нападу на Автомайдан у Кріпосному провулку і свідки у кримінальній справі проти їх колишніх начальників.

Читайте такожВбивство міліціонерів у Києві: підозрювана скаржиться на тиск з боку силовиків"На жаль, для не віруючих у очевидні факти, момент пострілів з мікроавтобуса стався за межами зони видимості камери або не бачимо через яскраві вогні мигалки. Також на відео не розглянути і номерів мікроавтобуса. Так що для брехунів і фейкометов є де докласти зусиль", - написав він.

Поза тим, Геращенко зазначив, що міліцейська машина з мигалками, яка мчить на великій швидкості й намагається підрізати "Фольксваген", раптово зупинилась і на камері далі зафіксовані лише мигаючі відблиски вогнів її сирен і люди, які йдуть допомогти розстріляним співробітникам міліції, двох із яких уже було не врятувати.

В YouTube есть видео с видеокамеры с магазина по Ул. Милитенко 24 Б, на котором видна погоня уже покойных милиционеров з... Posted by Anton Gerashchenko on 9 травня 2015 р.

"Наслідки кривавого розстрілу міліцейської машини видно вже на записах, які зробив Дорожній контроль, і вони загальновідомі. Тому приховати факт розстрілу міліцейської машини з темно-синього Фольксвагена Т5 із номерами ПТН ПНХ не вдасться нікому. Як і факт того, що вже через кілька хвилин цей же мікроавтобус із цими ж номерами ПТН ПНХ був виявлений іншим міліцейським патрулем у районі поблизу і де знову по співробітниках міліції був відкритий вогонь на ураження і де отримав смертельне поранення один із загиблих, який був бійцем одного з добровольчих підрозділів.", - наголосив радник голови МВС.

На його думку, у версію про те, що "молоді хлопці приїхали до Києва мститися з метою вбити саме працівників міліції, не покараних за злочини на Майдані", не вписується поранення працівника АЗС. "Чи ця версія вже відпрацьований матеріал, оскільки помста вбивством також є злочин і зізнаватися у вбивстві з мотивів помсти це все одно що давати явку з повинною?", - написав Геращенко.

Він також повідомив, що на відеореєстраторові не було переведено час, і реальний час запису - 1 година 40 хвилин 4 травня.