Кількість переселенців з Криму і Донбасу перевищила 850 тисяч осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

За даними штабу, на сьогодні з Донецької, Луганської областей до інших областей переїхали 833 тис. 881 особа, з Криму та Севастополя – 20 тис. 593 особи.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (174 тис. 970 осіб), Харківській (167 тис. 940 осіб), Донецькій (107 тис. 976 осіб), Дніпропетровській (83 тис. 923 особи), Запорізькій (62 тис. 185 осіб), Київській (39 тис. 386 осіб) областях та у м. Київ (39 тис. 47 осіб).

Читайте такожУ Кабміні вирішили допомогти переселенцям отримати нові спеціальності

Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 545 осіб), Чернівецькій (2 тис. 597 осіб), Івано-Франківській (3 тис. 347 осіб), Рівненській (3 тис. 565 осіб), Закарпатській (3 тис. 819 осіб) та Волинській (3 тис. 834 особи) областях.

Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей час визначено 893 об’єкти різної форми власності, в яких можливе розміщення 15 тис. 90 внутрішньо переміщених осіб.