В Одесі з червня на третину підвищать вартість проїзду в електротранспорті

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. Підвищення поки не торкнулося постійних проїзних квитків, вартість яких залишилася за ціною з розрахунку 1,5 грн за поїздку.

Крім того, виконком прийняв рішення про збереження всіх діючих зараз пільг на проїзд в електротранспорті. Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, місто забезпечить безкоштовне користування міським електротранспортом для пільгових категорій населення, в першу чергу, пенсіонерам.

Читайте також"Укравтодор" очікує якнайшвидшого виділення коштів на капремонт дороги Одеса - Рені«Ви знаєте все про те, що законодавець скасував норму закону про надання нам субвенції або компенсації за перевезення пільгових категорій громадян. Але, тим не менш, ми в рамках чинної постанови Кабміну 1993-го року маємо право самі регулювати такі відносини з населенням», - заявив Труханів.

Читайте такожУ Харкові з червня ціни на проїзд у трамваях і тролейбусах підвищать до 2,5 гривеньТакож з 1 червня підвищена вартість на послуги з перевезення пасажирів на фунікулері, які також надаються КП «Одесміськелектротранс», до 3 грн за разове перевезення одного пасажира. Даний фунікулер здійснює перевезення пасажирів уздовж Потьомкінських сходів - від Морського вокзалу Одеського порту до Приморського бульвару (і у зворотному напрямку).

Раніше УНІАН повідомляв, що проїзд у міському транспорті Львова подорожчає до 4 гривень.