СБУ затримала у Харкові трьох диверсантів, які тренувались на базах ГРУ у Росії

Як написав у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський, 30-31 травня СБУ спільно з прокуратурою у Харкові успішно провели масштабну спецоперацію зі знешкодження групи осіб, причетних до організації та скоєння дев’яти резонансних злочинів.

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Зокрема, радник голови СБУ проінформував, що вказане злочинне угруповання причетне до обстрілу з реактивних вогнеметів МРО-А будівель об’єднаного райвійськкомату Орджонікідзевського і Фрунзенського районів Харкова (що сталося 08 вересня 2014 року) та офісу волонтерської організації по вул. Лебединській (26 вересня 2014 року).

Крім того, угруповання причетне до підриву з допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП) залізничної колії на мосту біля станції "Новожаново" Південної залізниці (що мало місце 31 березня 2015 року); спроби підриву цистерн зі скрапленим газом на території одного з підприємств Харкова (11.01.2015 року); пострілів з гранатометів та вогнеметів по залізничних потягах, організації вибухів на залізничних станціях із застосуванням мін.

"В результаті спецоперації затримано трьох громадян України 1980, 1981 і 1989 року народження", - наголосив Лубківський.

У цьому зв’язку він відзначив, що в результаті невідкладних слідчих дій було встановлено місцезнаходження та в ході обшуків вилучено безпрецедентно великий арсенал зброї, до якого відносяться снайперські гвинтівки "Винторез" та СВД (з набоями у кількості 400 шт.); реактивний вогнемет МРО-А; автомати Калашникова (з набоями у кількості 1000 шт.); пістолети Макарова, безшумний пістолет 6П9, близько двох тисяч набоїв різного калібру; підствольні гранатомети (з зарядами ВОГ-25 у кількості 70 шт.); міни, тротил та пластид загальною вагою понад вісім кг; більш як 80 гранат різних модифікацій; 240 детонаторів та інше підривне обладнання.

"Під час допитів було встановлено, що затримана диверсійна група неодноразово виїжджала до Російської Федерації. Там бойовики були завербовані, пройшли ґрунтовну підготовку на базах ГРУ Генштабу ЗС РФ, зокрема в Краснодарському краї", - додав радник голови СБУ.

Затриманим оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 113 (диверсія), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Триває пошук інших членів ДРГ.