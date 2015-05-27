У нежилому будинку біля Артемівська виявили арсенал зброї

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області.

Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет, протитанкову керовану ракету, 3 індивідуальні аптечки, більше 5 тис. патронів різних калібрів і 4 бойові гранати.

Арсенал був вилучений місцевими співробітниками міліції і військовими Національної гвардії в одному з приватних нежитлових будинків у селищі Миронівському.

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Вилучену зброю направлено на експертизу.

Вживаються заходи із встановлення його власників.

Попередньо кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.