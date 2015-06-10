ДСНС показала фото загиблих на нафтобазі під Києвом рятувальників

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Facebook, опублікувавши фото загиблих співробітників.

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Стало відомо, що загиблі - рятувальники Київського гарнізону. 32-річний капітан служби цивільного захисту Тарасенко Андрій Миколайович працював заступником начальника частини аварійно-рятувальних та спеціальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

25-річний Басовський Антон Олександрович – пожежник-рятувальник 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Під час пожежі в смт. Глеваха Васильківського району Київської області загинули два рятувальника Київського гарнізонуСь... Posted by Головне управління ДСНС України в м.Києві on 10 Июнь 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 19:00 на нафтобазі "БРСМ-Нафта" знайшли тіла трьох рятувальників, які зникли безвісти зранку 9 червня під час вибуху.