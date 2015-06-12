Звільнено трьох київських прокурорів, скандальне листування яких потрапило в ЗМІ

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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"За результатами проведеної прокуратурою міста Києва перевірки, наказом в.о. прокурора міста Києва за скоєння ганебного вчинку, порушення "Присяги працівника прокуратури" та "Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури" Тендітного Артема Петровича та Солов’я Дениса Юрійовича звільнено з посад прокурорів прокуратури Дніпровського району міста Києва, а Лисенка Сергія Сергійовича - з посади старшого прокурора відділу прокуратури міста Києва", - підкреслили в ГПУ.

Як повідомлялося, 11 червня прокуратура Києва розпочала службову перевірку за фактом оприлюдненого в ЗМІ СМС-листування між прокурорами в ході судового засідання, в якому містяться пропозиції розправи над фотокореспондентом, який здійснював зйомку перебігу судового процесу. Переписка велася телефоном у закритій групі Viber. У переписці також було чимало ненормативної лексики.