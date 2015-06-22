Кабмін прийняв відставку голови Державної міграційної служби Радутного

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі. Згідно з документом, Сергій Радутний звільнений за ст. 31 закону "Про державну службу".

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Раніше претензії до роботи Державної міграційної служби висловив президент Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що очікує стратегічного бачення розвитку державної міграційної політики, а також посилення функціональних можливостей Державної міграційної служби у сфері виявлення і протидії нелегальній міграції та ефективного співробітництва з профільними відомствами держав - членів Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Радутний обіймав посаду голови Державної міграційної служби з 16 березня 2014 року. 4 червня цього року стало відомо, що він подав у відставку.