ЗМІ: У Донецьку бойовики відроджують рабство, викрадаючи людей

Про це повідомляє сайт міста Донецька «62.ua».

«Останнім часом почастішали випадки викрадення місцевих жителів Донецька і Макіївки з метою залучення до роботи в зруйнованому ними ж аеропорту Донецька для різання металу на брухт».

Як повідомили родичі одного з викрадених бойовиками чоловіків, «далі купи брухту йдуть у бік РФ тими залізничними потягами, які прибули з РФ з військовою технікою і боєприпасами на Донбас». Один із викрадених, якого викрали з дому за місцем проживання в Макіївці, повернувся додому завдяки тому, що за нього заплатили викуп (2 тисячі доларів).

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За словами рідних полоненого, «десятки чоловіків, які перебувають у руках бойовиків піддаються щоденним побиттям і знущанням, їх практично не годують. Там вони працюють фактично на правах кріпаків. А тих, хто помирає, закопують недалеко від місця робіт у Донецькому аеропорту».