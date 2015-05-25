Звільнений з полону "айдарівець" розповів про тортури і знущання в полоні

Чоловік розповів "Громадському ТБ Донбасу" про те, через які знущання і тортури пройшов в полоні, пише Українська правда.

Терористи утримували добровольця в сумнозвісній будівлі СБУ в Донецьку, перевозили в Луганськ, вони також стверджували, що Щеглов був розвідником і коригувальником вогню. Втім, коли його полонили, він навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

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"Спочатку побиття, тортури. Голодний місяць. Два тижні без одягу, голий на бетонній підлозі. Поламані ребра. Електрика, підключення", - розповів "айдарівець"