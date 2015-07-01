До кінця року в Україні буде 6 тисяч нових поліцейських – Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу в Києві.

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«У нас міліції в країні 170 тис. осіб. Нам замість них потрібно знайти нових людей, з новими принципами. У нас, якщо все буде гаразд, то в кінці року буде нових поліцейських ледь-ледь 6 тис. осіб, а нам треба 170 тис. Це шлях, яким треба йти», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у Міністерстві внутрішніх справ було створено департамент патрульної служби. 24 червня уряд затвердив зразки форми нового поліцейського патруля.