Аваков привів до Кабміну нових патрульних поліцейських (фото)
18:19, 24 червня 2015Суспільство
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Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання затвердив нову форму для патрульної поліції.
Кабмін затвердив нову форму патрульної міліції / facebook.com/arsen.avakov
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Сьогодні Кабмін затвердив зразки форми нового поліцейського патруля", - зазначив він.
Нова форма патрульних / facebook.com/arsen.avakov
При цьому Аваков повідомив, що під час обговорення прем'єр-міністр Арсеній Яценюк "причепився до черевиків". Тому було вирішено, крім черевиків 5.11, додати літні легкі спеціальні тактичні кросівки 5.11.
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"Мені подобається, що Кабмін щиро підтримує нас у створенні нової поліції – і в дрібницях, як форма, і у великих питаннях! Але на вулицях до міністрів все одно будемо суворішими, ніж до звичайної людини", – запевнив глава МВС.
Нова форма патрульних / facebook.com/arsen.avakov
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