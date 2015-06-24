Аваков привів до Кабміну нових патрульних поліцейських (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні Кабмін затвердив зразки форми нового поліцейського патруля", - зазначив він.

При цьому Аваков повідомив, що під час обговорення прем'єр-міністр Арсеній Яценюк "причепився до черевиків". Тому було вирішено, крім черевиків 5.11, додати літні легкі спеціальні тактичні кросівки 5.11.

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"Мені подобається, що Кабмін щиро підтримує нас у створенні нової поліції – і в дрібницях, як форма, і у великих питаннях! Але на вулицях до міністрів все одно будемо суворішими, ніж до звичайної людини", – запевнив глава МВС.