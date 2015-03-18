Рада збільшила до 18 місяців збереження робочого місця та зарплати за воїнами АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 233 із 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшити до 18 місяців збереження робочого місця та зарплати для тих, хто проходить військову службу.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що внесення змін до Кодексу законів про працю та закону “Про відпустки” обумовлено необхідністю:

- збереження встановлених для працівників гарантій на час виконання державних обов’язків, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також які потрапили у полон та визнані безвісно відсутніми, більше ніж на один рік – до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування у закладах охорони здоров’я незалежно від строку лікування, повернення з полону, знаходження їх як безвісно відсутніх або до визнання судом їх померлими;

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- розширення переважного права працівників та молоді з числа колишніх військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу щодо залишення на роботі у разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню та надання першого робочого місця, щорічної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника на колишніх військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Також вносяться зміни до закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, які обумовлені необхідністю гарантування військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням президента України або у зв’язку з оголошенням демобілізації, щорічною основною відпусткою або грошовою компенсацією за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

Згідно з пояснювальною запискою, внесення змін до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” обумовлено визначенням гарантії нерозповсюдження протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації процедури призову на військову службу на тих військовозобов’язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів попередньої мобілізації. Винятком може слугувати їх особиста згода щодо здійснення такого призову.

Вносяться й зміни до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, що обумовлені необхідністю: уточнення строків продовження військової служби у разі настання особливого періоду – окремо під час проведення мобілізації та у воєнний час; визначення у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або після прийняття рішення про демобілізацію підстави звільнення з військової служби військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – у порядку та терміни, визначені рішенням президента України.