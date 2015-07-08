У Мінкульті нарахували 117 російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінкульту, зазначивши, що відповідний список сформований на виконання Закону України "Про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України"

"Міністерство культури передало у відповідні органи перелік з 117 артистів, які, на нашу думку, становлять загрозу національній безпеці. СБУ проводить розслідування і передає матеріали в суд, рішення якого є підставою для включення в згаданий перелік", - сказав заступник міністра культури – керівник апарату Юрій Зубко.

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Ці положення повинні бути виконані протягом 2 місяців з моменту вступу в силу закону. "До 3 серпня такий перелік буде опубліковано на сайті", - запевнив Зубко.

За його словами, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, підготовлений на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Він також нагадав, що згідно із законом, Держкіно заборонило для демонстрації близько 400 фільмів російського виробництва.

Зубко запевнив, що Мінкультури відкрите до співпраці з активістами та громадськими організаціями, які проводять моніторинг діяльності діячів культури Росії, що мають антиукраїнську спрямованість. Інформацію від цих суспільних інститутів міністерство буде вивчати і спрямовувати для реагування в органи, які займаються національною безпекою.

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Крім Міністерства культури, повноваження щодо захисту інформаційного простору мають Міністерство інформаційної політики, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, Держкіно.