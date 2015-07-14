Постраждалій в результаті вибуху у Львові ампутували ногу і видалили нирку - медики

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний лікар станції швидкої медичної допомоги Наталія Поважук, операції у постраждалих тривали по кілька годин.

У жінки ампутували ногу і видалили нирку, чоловік з численними пораненнями тіла і голови перебуває в реанімації на штучній вентиляції легенів.

«Кістки лівої ноги в жінки були настільки роздроблені, що медики так і не змогли врятувати ногу, і її довелося ампутувати. Жінка надійшла з множинними ушкодженнями тонкої кишки, ушкодженням нирки. Їй видалили нирку і провели ушивання кишечника. Вона у важкому стані. Чоловік після операції перебуває в важкому стані в реанімації на штучній вентиляції, в медикаментозному сні», - повідомила Поважук.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці з інтервалом у годину пролунали вибухи в двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. У результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів: множинні осколкові поранення голови і тіла отримав лейтенант міліції, жінка–дільничний інспектор міліції - множинні поранення і відкритий перелом нижньої кінцівки.

Обидва міліціонери у важкому стані були госпіталізовані.

За фактами вибухів у Львові відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).