МВС розслідує вибухи у Львові як теракт

Про це повідомили у прес-службі МВС у Львівській області.

Наразі проводяться заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів, а також з метою недопущення подібних випадків.

"За фактами вибухів, що стались на двох дільничних пунктах міліції у Шевченківському районі Львова 14 липня, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258 (терористичний акт) КК України", - йдеться у повідомленні відомства.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні близько 9.00 пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район). Множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції. Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.

Близько 10.00 пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Юрія Липи (Шевченківський район). Під час вибуху постраждала жінка – дільничний міліціонер.

Обидва постраждалі міліціонери наразі перебувають у тяжкому стані.