У Львові прогримів вибух біля відділу міліції: важко поранений один міліціонер (фото)

У Львові сьогодні, близько 9.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район).

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції.

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Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.

За попередніми даними, вибух пролунав внаслідок детонування розтяжки при відкритті дверей дільничного пункту працівником міліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

На місце виїхало керівництво ГУ МВС України у Львівській області. Встановлюються усі обставини події.