Спілка журналістів: Посвідчення фігуранта подій у Мукачеві Йовбака - підробка

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net з посиланням на першого секретаря Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

За його словами журналістське посвідчення скандального Йовбака, який "засвітився" у Мукачеві зі зброєю у руках в оточенні міліціонерів, є підробленими.

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"За інформацією Закарпатської облорганізації НСЖУ до Спілки Миколу Йовбака не приймали і на обліку він не перебуває. Основне посвідчення члена НСЖУ має вигляд книжки, а поширюване у соцмережах фото - схоже на вкладиш до основного посвідчення (прес-карту). Водночас - вкладиш так само має завірятися печаткою облорганізації НСЖУ. Печатка ставиться на фото. А "посвідчення", яке має М.Йовбак - не завірене печаткою", - повідомив Томіленко.

За його словами, це дискредитує справжніх журналістів: "Ускладнює нашим колегам можливість користуватися професійними правами, передбаченими законодавством".

Як повідомляв УНІАН, Йовбак, чоловік у спортивних штанах, камуфляжі та зі зброєю, якого зняли журналісти поруч із міліціонерами під час стрілянини в Мукачеві, заявляє, що він не "тітушка", а громадський помічник міліції, і не має стосунку до депутата Ланьо.