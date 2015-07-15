Фігурант скандального відео в Мукачеві Микола Йовбак показав дозвіл на зброю, міліцейський жетон і картку журналіста

Про це він розповів в інтерв'ю Громадському ТБ.

З собою чоловік приніс посвідчення про право на зброю та посвідчення члена національної спілки журналістів, а ще жилет з написом «громадський помічник» та міліцейський жетон.

При цьому відмовився сказати, чим заробляє на життя.

Читайте такожМешканці Мукачевого кажуть, що озброєний чоловік у спортивних штанах - людина Ланьо, а не міліціонерУ день перестрілки між Правим сектором і міліцією, Йовбак прибув на місце подій, бо поряд перебував його брат. За словами чоловіка, він пробув там 10-15 хвилин, поки не побачив брата.

Зв'язки з депутатом Ланьо він заперечує, стверджуючи, що просто знає його - як і всі у невеликому місті, де всі всіх знають.

Нагадаємо, Микола Йовбак став відомим після суботніх подій, де на виїзді з міста сталась перестрілка між представниками «Правого сектора» та міліції, і невідомих. На оперативному відео з місця події Йовбак стоїть у спортивному костюмі та камуфляжній куртці і з рушницею в руках. Місцеві ЗМІ Закарпаття писали, що Йовбак - один із людей нардепа Ланьо.