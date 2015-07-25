На Яворівському полігоні тривають маневри "Rapid Trident-2015" (фотогалерея)

В навчаннях беруть участь 18 країн, повідомляє 5 канал.

Обмін досвідом виявився корисним для усіх сторін. Військовим НАТО є і що розповісти українцям, і що послухати, адже лише українська армія має досвід участі у новій гібридній війні.

Основні напрямки маневрів на нинішньому етапі - робота артилерії, рукопашний бій, військова тактика, перша медична допомога тощо.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) відкрилися масштабні українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ «Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015». Участь в навчаннях беруть понад 1800 військовослужбовців з 18 країн світу. Найбільша група – українська, яка складається з близько 800 офіцерів та курсантів Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії з Одеси, Морської піхоти України та Національної гвардії України. Серед закордонних учасників найбільша група від армії США – близько 500 осіб.

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Метою навчання є підготовка штабів і підрозділів багатонаціональної бригади до ведення стабілізаційних дій в рамках оборонної операції оперативного командування з використанням досвіду проведення антитерористичної операції на сході України.

Навчання триватиме два тижні, до 1 серпня, на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ.