ЄС розробить нову стратегію безпеки через загрози "гібридної війни"

Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск за підсумками саміту ЄС, повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на сайт ради.

"У часи "гібридних воєн", глобального тероризму і кібератак, а також у контексті нових проблем міжнародної безпеки лідери країн ЄС домовилися прийняти нову стратегію зовнішньої і безпекової політики. Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки представить її Європейській раді у червні наступного року", - сказав Туск.

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За його словами, європейці повинні збільшити інвестиції у власну оборону в умовах драматичних змін в області безпеки.

"Ми вирішили, що кошти ЄС повинні бути мобілізовані для зміцнення оборонної промисловості Європи, в тому числі в галузі досліджень і технологій", - додав Туск.