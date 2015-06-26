ЄС розробить нову стратегію безпеки через загрози "гібридної війни"
Європейський союз розробить до червня 2016 року нову стратегію у сфері зовнішньої політики і безпеки, яка враховуватиме кіберзагрози і загрозу "гібридної війни".
Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск за підсумками саміту ЄС, повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на сайт ради.
"У часи "гібридних воєн", глобального тероризму і кібератак, а також у контексті нових проблем міжнародної безпеки лідери країн ЄС домовилися прийняти нову стратегію зовнішньої і безпекової політики. Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки представить її Європейській раді у червні наступного року", - сказав Туск.
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За його словами, європейці повинні збільшити інвестиції у власну оборону в умовах драматичних змін в області безпеки.
"Ми вирішили, що кошти ЄС повинні бути мобілізовані для зміцнення оборонної промисловості Європи, в тому числі в галузі досліджень і технологій", - додав Туск.