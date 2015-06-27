В Одесі невідомий стріляв у міліціонерів, один із них помер у лікарні

Про це повідомляє прес-служба одеського міського управління міліції.

"Правоохоронці знаходились у форменому одязі з табельною зброєю на патрулюванні з охорони громадського порядку. Під час несення служби міліціонери отримали вогнепальні поранення в область черевної порожнини від невідомої особи", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі зазначили, що співробітники міліції госпіталізовані до медичного закладу. З`ясовуються обставини події.

Разом з тим, керівник ГУ МВС в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе в ефірі програми "Шустер Live" зазначив, що один із міліціонерів загинув на місці.

"Патрульна служба зупинила молоду людину, хотіла перевірити. Підозрюваний відкрив вогонь. Один міліціонер загинув, інший поранений", - сказав Лорткіпанідзе.

Пізніше видання Думская повідомило, що один з поранених міліціонерів помер у лікарні.

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник Головного управління МВС в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе обіцяє підібрати кадри з числа українських міліціонерів. Розуміючи, що жителі Одеської області дивляться з надією на його призначення, начальник главку просить у патріотів допомоги і підтримки, але тільки в рамках чинного законодавства України.