В Одесі невідомий стріляв у міліціонерів, один із них помер у лікарні
26 червня, о 22:20 надійшло повідомлення про те, що біля пляжу «Аркадія» в місті Одеса двоє співробітників полку патрульної служби міліції отримали вогнепальні поранення.
Про це повідомляє прес-служба одеського міського управління міліції.
"Правоохоронці знаходились у форменому одязі з табельною зброєю на патрулюванні з охорони громадського порядку. Під час несення служби міліціонери отримали вогнепальні поранення в область черевної порожнини від невідомої особи", - йдеться в повідомленні.
В прес-службі зазначили, що співробітники міліції госпіталізовані до медичного закладу. З`ясовуються обставини події.
Разом з тим, керівник ГУ МВС в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе в ефірі програми "Шустер Live" зазначив, що один із міліціонерів загинув на місці.
"Патрульна служба зупинила молоду людину, хотіла перевірити. Підозрюваний відкрив вогонь. Один міліціонер загинув, інший поранений", - сказав Лорткіпанідзе.
Пізніше видання Думская повідомило, що один з поранених міліціонерів помер у лікарні.
Раніше УНІАН повідомляв, що начальник Головного управління МВС в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе обіцяє підібрати кадри з числа українських міліціонерів. Розуміючи, що жителі Одеської області дивляться з надією на його призначення, начальник главку просить у патріотів допомоги і підтримки, але тільки в рамках чинного законодавства України.