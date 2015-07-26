Саакашвілі обіцяє не допустити концерту Тіматі в Одесі

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

Виступ Тіматі (Тимура Юнусова) запланований на 21 серпня в клубі «Ібіца», розташованому на пляжі «Аркадія».

Саакашвілі зазначає, що вважає «Ібіцу» найкращим клубом Європи і однією з найяскравіших визначних пам'яток Одеси. Він висловлює здивування запрошенням до Одеси Тіматі, який повністю виправдовує російську агресію і називає Україну «молодшим братом», який п'є і почав вживати наркотики».

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«Не кажучи вже про те, що це найкращий друг Кадирова (глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров), у якого руки по лікоть у крові українців на Донбасі. Я вітаю приїзд російських туристів до Одеси, був би щасливий побачити тут Макаревича, ДДТ, Земфіру, яка відкрито підтримувала Україну, із задоволенням піду на концерт БГ», - сказав Саакашвілі.

Він акцентує, що рекомендуватиме Державній прикордонній службі України не пускати прихильників президента РФ Володимира Путіна в Україну.

«Тим, хто порівнює прагнення України до свободи і незалежності з наркоманією - не місце на українських сценах», - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, російський артист Тіматі в жовтні 2014 року заявив, що вважає розвал СРСР великою помилкою, а те, що відбувається в Україні, сприймає «як у сім'ї, де молодший брат важко запив або сів на наркотики».