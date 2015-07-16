Концерт за участю Кустуріци у столиці скасували

Про це повідомили на сайті столичного Палацу спорту.

При цьому причин такого рішення організатори концерту не повідомили, але відомо, що вчора Міністерство культури України попросило МВС та СБУ розглянути доцільність участі сербського режисера Еміра Кустуріци в концерті «Любов врятує світ», який запланований у Києві 28 липня.

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Звернення до правоохоронних органів було ініційовано як реакція на численні заклики громадських активістів та діячів культури про неприпустимість участі Кустуріци в концерті.

Така ситуація склалася через неодноразову публічну підтримку режисером окупаційної політики Російської Федерації щодо України і анексії Криму.