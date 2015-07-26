У Дніпропетровську почалося опитування щодо зміни назви: лідирує Дніпро

Висловитись щодо цього дніпропетровці можуть, заповнивши спеціальну форму на офіційному інтернет-сайті міської ради, пише Радіо Свобода.

Станом на неділю найбільше голосів набрала назва Дніпро (44,7 відсотка). Уже проголосувало близько тисячі осіб. Загалом учасникам голосування пропонують обрати одну з 9 назв: Дніпропетровськ, Дніпрослав, Дніпро, Січеслав, Дніпровськ, Дніпрополь, Кодак, Новий Кодак, Святослав.

За даними з міськради, жителі, які мають інші пропозиції щодо перейменування міста, мають надати пропозицію в письмовій формі на імʼя в. о. міського голови з обов'язковим обґрунтуванням.

Читайте такожНаціональний музей історії Великої вітчизняної війни перейменованийОкрім того, як поінформували в міськраді, з 13 серпня у районах міста розпочнуться громадські слухання щодо варіантів нової назви міста. Згідно зі Статутом територіальної громади Дніпропетровська, слухання відбудуться в усіх 8 районах міста, в будівлях райрад.

Щотижня в Дніпропетровську відбуваються засідання спеціальної комісії міськради з питань зміни топоніміки. Раніше в цій комісії заявляли, що фахівці наразі розглядають кілька основних варіантів нової назви Дніпропетровська – Дніпрослав, Січеслав, Дніпро, Дніпровськ тощо. За даними соцопитування 2010 року, кожному третьому жителю Дніпропетровська не подобалась назва міста.

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, у травні його підписав президент Петро Порошенко. За законом, зокрема, перейменуванню підлягають обласні центри Кіровоград та Дніпропетровськ.

Так звані закони про декомунізацію мають бути втіленні в життя за півроку. Перейменування вулиць та площ ухвалюється на місцевому рівні. Що ж до зміни назв міст, то остаточне рішення за парламентом.