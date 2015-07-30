На Закарпатті під час одержання хабара затримали керівника підрозділу внутрішньої безпеки прикордонників

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з повідомленням, встановлено, що майор вимагав від військовослужбовця 15 тисяч гривень за приховування інформації, яка б могла зашкодити його подальшій службовій діяльності. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті «на гарячому» під час отримання повної суми хабара.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала начальника слідчого відділу одного з райвідділів Маріупольського міського управління міліції під час одержання хабара.