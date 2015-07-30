На Закарпатті під час одержання хабара затримали керівника підрозділу внутрішньої безпеки прикордонників
На Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з підрозділів внутрішньої безпеки Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Згідно з повідомленням, встановлено, що майор вимагав від військовослужбовця 15 тисяч гривень за приховування інформації, яка б могла зашкодити його подальшій службовій діяльності. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті «на гарячому» під час отримання повної суми хабара.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала начальника слідчого відділу одного з райвідділів Маріупольського міського управління міліції під час одержання хабара.