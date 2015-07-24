У Маріуполі підполковника міліції піймали на хабарі (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, підполковник міліції вимагав гроші від донеччанина за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

«Хабар у 25 тис. грн зловмисник отримував через знайомого адвоката. Посередник був затриманий в особистому автомобілі відразу після отримання усієї суми, а сам зловмисник – на робочому місці», - сказано в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.