Міносвіти продовжило прийом заяв абітурієнтів на вступ у вузи

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки. "Прийом заяв на вступ приймальними комісіями буде продовжено до 2 серпня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОрганізатори ЗНО фальсифікували результати тестування на користь третіх осіб - Генпрокуратура

Міносвіти надало роз’яснення у зв’язку із тимчасовим призупиненням роботи Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) абітурієнтам, у яких виникли проблеми при подачі заяв із сертифікатами Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У Міносвіти запевняють, що для вступників, які зазначили помилкову дату народження при реєстрації для проходження ЗНО, створено умови для подання заяви незалежно від вказаної дати. Для цього слід звертатися безпосередньо до приймальних комісій.

"У разі зміни вступником прізвища, імені, по батькові після проходження ЗНО, подати заяву на вступ можна при безпосередньому зверненні до приймальної комісії ВНЗ, надавши додатково до визначеного переліку документ, що підтверджує факт зміни прізвища, імені або по батькові", - йдеться в роз’ясненні.

Також, у разі втрати або пошкодження сертифікату ЗНО до приймальної комісії взамін нього може бути подано довідку Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти про підтвердження факту проходження ЗНО.

Відповідні роз’яснення надано приймальним комісіям.

Вступникам, апеляційні заяви на результати ЗНО яких знаходяться на розгляді в УЦОЯО, Міносвіти рекомендує подавати заяви на вступ до приймальних комісій. "Апеляційні заяви будуть розглянуті найближчим часом апеляційною комісією, конкурсний бал буде перераховано автоматично", - запевнили у відомстві.