В Україні стартувала вступна кампанія

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Квіт на брифінгу.

"Сьогодні у нас стартувала вступна кампанія, і до 24 липня ми будемо приймати заяви... Цього року для участі в основній сесії ЗНО зареєструвалося 288 тис. 977 осіб. З них 221 тис. 104 учня - це випускники загальноосвітніх шкіл поточного року. З них 67 тис. 873 - випускники загальноосвітніх навчальних закладів минулих років... З них 4 тис. 135 осіб, які проживають на території Луганської області, і 10 тис. 741 осіб - на території Донецької області", - повідомив Квіт.

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