Під час обшуків у посадовців УЦОЯО вилучили техніку, чашку та дві ручки - заступниця міністра освіти

Також у Винника вилучено 5 тисяч гривень, вчора ввечері повідомила в Facebook заступниця міністра освіти Сергія Квіта Інна Совсун.

"З самого ранку проводились обшуки вдома у Лікарчука і його першого зама Винника. У Лікарчука вилучили дві ручки і чашку (не золоті чи позолочені); у Винника - 5 тисяч гривень. Плюс компи і телефони. Це все", - написала вона.

Також Совсун повідомила, що Винник під час обшуку зазнав травм.

Читайте такожЕксперти розповіли про мільйонні доходи Насірова й Лікарчука, а також родин Матіоса й Авакова"Після "спілкування" з міліцією Винник зараз у травмпункті - підозра на струс мозку, оббиті лікті, ґуля на лобі...", - написала заступниця Квіта.

За її словами, Міносвіти жодних документів чи доказів порушень ніхто не надав, тому підстави для будь-яких адміністративних дій у міністерства відсутні, а оцінити реалістичність звинувачень неможливо. Внаслідок обшуків нікого не затримали і не висунули обвинувачень.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 липня, на брифінгу генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура, Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ проводять спецоперацію щодо затримання високопосадовців Міносвіти.

"Зараз, у цей час проходить спецоперація ГПУ, СБУ, МВС по затриманню високопосадовців Міносвіти… Там є Український центр оцінювання якості освіти, і керівництво цього центру скоїло тяжкий злочин", - сказав Шокін.

Прокуратура звинувачує керівництво УЦОЯО в несанкціонованому втручанні до "Системи оцінювання якості освіти" та "Реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання" для зміни інформації, що обробляється в ньому, на користь третіх осіб.

Міністр освіти Сергій Квіт у коментарі ТСН учора заявив, що вважає обшуки "підозрілими", а Лікарчука - дуже порядною людиною.

"Можу сказати, як громадянин України, що це дуже підозріло, адже йде вступна кампанія. По-друге, Ігор Лікарчук – дуже порядна людина, яку я знаю багато років, якщо говорити про нього, як про керівника. Третє, я хотів би побажати Генеральній прокуратурі спочатку ловити Табачника, а потім висловлювати претензії до порядних людей", - сказав він.