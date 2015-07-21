Вступна кампанія в Україні проходить нормально - Квіт

Вступна кампанія, в цілому, в Україні проходить нормально, паніки у вишах немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

За його словами, цього року спостерігається зменшення кількості абітурієнтів, "ще три роки ми будемо стикатися з фактом зменшення кількості абітурієнтів. Але ми бачимо, що демографічні процеси інші, і зараз, скажімо, попит є дуже великий у багатьох університетах на тих, хто буде займатися дошкільною освітою, тому що народжуваність зростає".

Як зазначив міністр, "абітурієнтів цього року менше, державного замовлення дещо менше, ніж минулого року, але у всіх хороших вузах чудові конкурси".

За словами Квіта, постійно коригується розподіл державного замовлення.

"Наша головна політика, що, в першу чергу, ми надаємо державне замовлення кращим університетам, які мають кращі навчальні програми, також даємо державне замовлення, в першу чергу, кращим регіональним університетам, щоб кожен регіон мав свої наукові кадри та свій потенціал, щоб кожен регіон мав хороші університети", - сказав міністр.

На питання, які спеціальності зараз користуються найбільшим попитом, Квіт відповів: "Процес не дуже відрізняється від попередніх років. Ми маємо збільшення інтересу до ІТ-сфери, до гуманітарних сфер - культурологія, історія, мова, і залишається велика зацікавленість у праві, економічних спеціальностях".

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Як сказав Квіт, за кількістю заяв на вступ лідирують, в основному, західноукраїнські університети - Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка", хоча "Київський та Харківський університети - серед лідерів". "Це нормально і важливо, що все сходиться в столицю", - додав міністр освіти.