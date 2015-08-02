Російські окупанти залишили Крим без туристів (відео)

В окупованому Росією Криму проблеми з туристами, передає Радіо Свобода.

У Євпаторії багато закладів на набережній так і не відкрилися.

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На набережних і пляжах відпочивають також кримчани, яким зараз складно знайти сезонну роботу.