Російські окупанти залишили Крим без туристів (відео)

02:48, 02 серпня 2015
Суспільство
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Кримські пляжі залишаються безлюдними - і це в найгарячіший сезон.

Окупований Крим уже не приваблює туристів / hata-resort.com.ua

В окупованому Росією Криму проблеми з туристами, передає Радіо Свобода.

У Євпаторії багато закладів на набережній так і не відкрилися.

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На набережних і пляжах відпочивають також кримчани, яким зараз складно знайти сезонну роботу.

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