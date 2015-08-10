Синоптики попередили українців про тиждень 37-градусної спеки

У нічні години температура повітря буде коливатися в межах 18-24 градусів тепла, у південній частині очікується 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

Погоду всіх областей визначатиме антициклон, область високого атмосферного тиску. Пануватиме суха повітряна маса.

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Поєднання тривалого періоду сухої погоди та сильної спеки стане причиною надзвичайної пожежної небезпеки.

У Києві протягом тижня також буде сухо і дуже жарко. Температура повітря вночі складе 19-24 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується переважно південно-східний, 5-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.