Синоптики попередили українців про тиждень 37-градусної спеки
11:59, 10 серпня 2015Суспільство
1845 0
У період 10-16 серпня в Україні утримається сильна спека, протягом дня температура повітря становитиме 30-35 градусів, місцями до + 35-37 градусів тепла.
У Києві протягом тижня буде сухо і спекотно / УНІАН
У нічні години температура повітря буде коливатися в межах 18-24 градусів тепла, у південній частині очікується 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».
Погоду всіх областей визначатиме антициклон, область високого атмосферного тиску. Пануватиме суха повітряна маса.
Читайте такожСиноптики пообіцяли теплий і сонячний початок серпня
Поєднання тривалого періоду сухої погоди та сильної спеки стане причиною надзвичайної пожежної небезпеки.
У Києві протягом тижня також буде сухо і дуже жарко. Температура повітря вночі складе 19-24 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується переважно південно-східний, 5-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter