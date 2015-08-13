У Сумах прорвало трубопровід: пошкоджені три автомобілі, вибиті шибки кількох офісів (відео)
У Сумах в результаті прориву тепломережі пошкоджені три автомобілі, вибиті шибки кількох офісів.
Як повідомив УНІАН заступник директора комунального підприємства «Сумитеплоенерго» Володимир Богачов, 12 серпня на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Супруна під час планових гідровипробувань стався прорив тепломережі.
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«Підготовка доопалювального сезону. Під час гідровипробувань прорвало трасу. Попередня версія причин аварії - зношеність теплових систем, а можливо, що й сильно відкрили вентиль. Винуватця аварії визначить спеціальна комісія», - зазначив Богачов.
За свідченням очевидців, фонтан теплої води, змішаної з піском та шматками асфальту, піднявся до рівня 4-го поверху. Постраждали три автомобілі, припарковані неподалік. Також шматками асфальту, вирваними під тиском води, побиті вікна кількох офісів.
Відео з місця аварії сумчани розмістили в соцмережах.
На місці події зараз працюють аварійні служби.