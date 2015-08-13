Школярам можуть подовжити зимові канікули

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №809, опублікованому на веб-порталі уряду.

Кабмін доручив Міносвіти і МОЗ до 1 жовтня проаналізувати можливість збільшення канікул, а до 30 вересня – підготувати план ефективного розподілу газу і мазуту в разі встановлення обмежень у споживанні палива.

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Також до 1 жовтня Мінрегіону, Міненерговугілля доручено підготувати проект заходів щодо обмеження споживання електричної енергії та її можливого відключення, а також перелік захищених споживачів. «До 1 жовтня центральні та місцеві органи влади повинні забезпечити об'єкти соціальної сфери, включаючи навчальні заклади та установи охорони здоров'я додатковими джерелами енергоспоживання», - йдеться в розпорядженні Кабміну.

Раніше Кабмін доручив Міненерговугілля сформувати до 1 жовтня запас вугілля в обсязі не менше 3,2 млн тонн, а також розрахувати необхідні запаси мазуту як резервного палива для ТЕС і ТКЕ. Крім того, Кабінет міністрів України зажадав від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» закачати в підземні газові сховища до 1 листопада поточного року не менше 17 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.