Хакери зламали сайт Львівської облради і встановили ролик з пропагандою "ДНР"

Хакери зламали сайт Львівської обласної ради і встановили відеопропаганду терористичної організації «ДНР».

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Як передає кореспондент УНІАН, під відео розміщено слова президента РФ Володимира Путіна: «Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это беда для проигравших. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или трактористам», сказані під час спільної з прем‘єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном прес-конференції.

У прес-службі Львівської облради підтвердили, що «сайт зламано, фахівці працюють над його відновленням».