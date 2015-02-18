Хакери зламали сайт Львівської облради і встановили ролик з пропагандою "ДНР"
10:41, 18 лютого 2015Суспільство
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Фахівці працюють над відновленням сайту.
Хакери зламали сайт Львівської облради / Скріншот
Хакери зламали сайт Львівської обласної ради і встановили відеопропаганду терористичної організації «ДНР».
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Як передає кореспондент УНІАН, під відео розміщено слова президента РФ Володимира Путіна: «Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это беда для проигравших. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или трактористам», сказані під час спільної з прем‘єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном прес-конференції.
У прес-службі Львівської облради підтвердили, що «сайт зламано, фахівці працюють над його відновленням».
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