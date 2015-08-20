"ЛНР" заявляє про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" з РФ

Як йдеться в повідомленні прес-служби "ЛНР", понад 40 автомобілів доставили до Луганська 511 тонн гуманітарного вантажу. В тому числі 20 тонн рибних консервів, 60 тонн – м'ясних, 95 тонн цукру, 200 кг чаю, 50 тонн молочних консервів, 75 тонн житнього борошна і 60 тонн – пшеничного, 16 тонн манної крупи, 130 тонн макаронних виробів, 5 тонн олії.

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Всього з середини серпня 2014 року автомобільними колонами РФ для жителів ЛНР і ДНР було доставлено понад 43 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».